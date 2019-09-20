Жители Триполи с ностальгией вспоминают времена Каддафи

Недавно вернувшиеся из командировки корреспонденты Федерального агентства новостей рассказали, как живут простые люди в Триполи. Материал агентство опубликовало в пятницу, 20 сентября.

Журналисты рассказал, что в столице Ливии преобладает европейская архитектура, смешанная с арабской. Они отметили большое количество следов революции, войны. Городские парки находятся в плачевном состоянии, но в них все равно гуляют дети. Отдельно журналисты отметили проблему безработицы.

«Либо занимаешься мелким бизнесом, если приближен к власти, большим бизнесом. Молодежь сидит на шеях родителей», — рассказали корреспонденты.

Корреспонденты также сообщили, что в Триполи очень дешевые морепродукты, рыба. Это объясняется близостью моря. Несмотря на это, ливийская экономика разрушена. При Каддафи, отмечают журналисты, в стране был прочный финансовый запас. При этом перемен к лучшему пока не наблюдается. В стране до сих пор есть проблема перебоев с электричеством, отсутствуют рабочие места, новые предприятия не появляются.

«Жизнь не сахар. Каждые 5–6 часов перебои со светом», — рассказали они.

Другая проблема, существующая в Триполи, — частые перебои с водой. Также в городе не достраивают здания, которые возводились еще при Муаммаре Каддафи. Журналисты также рассказали, что люди вспоминают времена Каддафи с ностальгией, ведь была стабильность, все было понятно. А сейчас никто не знает, что будет завтра.