Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

 Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян

Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян
«Идеальное» время для выборов в Донбассе — будущий год, уверен глава МИД Украины

«Идеальное» время для выборов в Донбассе — будущий год, уверен глава МИД Украины

 Украина не исключает вариант покупки газа у России

Украина не исключает вариант покупки газа у России
Корреспонденты ФАН рассказали, какие темы им запретили освещать спецслужбы Ливии

Корреспонденты ФАН рассказали, какие темы им запретили освещать спецслужбы Ливии

 Журналисты ФАН узнали о хорошем отношении ливийцев к России

Журналисты ФАН узнали о хорошем отношении ливийцев к России
Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

 Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян

Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян
«Идеальное» время для выборов в Донбассе — будущий год, уверен глава МИД Украины

«Идеальное» время для выборов в Донбассе — будущий год, уверен глава МИД Украины

 Украина не исключает вариант покупки газа у России

Украина не исключает вариант покупки газа у России
Корреспонденты ФАН рассказали, какие темы им запретили освещать спецслужбы Ливии

Корреспонденты ФАН рассказали, какие темы им запретили освещать спецслужбы Ливии

 Журналисты ФАН узнали о хорошем отношении ливийцев к России

Журналисты ФАН узнали о хорошем отношении ливийцев к России
15:48   20 Сентября 2019
Весь мир

Жители Триполи с ностальгией вспоминают времена Каддафи

Жители Триполи с ностальгией вспоминают времена Каддафи

Недавно вернувшиеся из командировки корреспонденты Федерального агентства новостей рассказали, как живут простые люди в Триполи. Материал агентство опубликовало в пятницу, 20 сентября. 

Журналисты рассказал, что в столице Ливии преобладает европейская архитектура, смешанная с арабской. Они отметили большое количество следов революции, войны. Городские парки находятся в плачевном состоянии, но в них все равно гуляют дети. Отдельно журналисты отметили проблему безработицы. 

«Либо занимаешься мелким бизнесом, если приближен к власти, большим бизнесом. Молодежь сидит на шеях родителей», — рассказали корреспонденты.

Жители Триполи с ностальгией вспоминают времена Каддафи

Корреспонденты также сообщили, что в Триполи очень дешевые морепродукты, рыба. Это объясняется близостью моря. Несмотря на это, ливийская экономика разрушена. При Каддафи, отмечают журналисты, в стране был прочный финансовый запас. При этом перемен к лучшему пока не наблюдается. В стране до сих пор есть проблема перебоев с электричеством, отсутствуют рабочие места, новые предприятия не появляются. 

«Жизнь не сахар. Каждые 5–6 часов перебои со светом», — рассказали они.

Другая проблема, существующая в Триполи, — частые перебои с водой. Также в городе не достраивают здания, которые возводились еще при Муаммаре Каддафи. Журналисты также рассказали, что люди вспоминают времена Каддафи с ностальгией, ведь была стабильность, все было понятно. А сейчас никто не знает, что будет завтра. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #африка #общество #триполи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...