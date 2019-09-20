Минстрой РФ предложил оставлять за жителями решение о благоустройстве дворов

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров в пятницу, 20 сентября, в ходе совещания в калининградском правительстве сообщил, что решение о преобразовании городского пространства, в частности, дворов, должно оставаться за жителями. По его словам, первоочередная и самая главная доля решения — жители.

«Им там жить, гулять с детьми, бабушкам сидеть, сплетничать, извините меня, обсуждать соседей — это жизнь, поэтому на 99 процентов должны принимать решения жители», — считает Максим Егоров.

Замминистра подчеркнул, что архитекторам лучше заниматься общественными пространствами, парками, скверами. По информации калининградского правительства, на благоустройство дворов и общественных территорий направят 482 миллиона рублей, из них 306 миллионов рублей из федерального бюджета. Предусмотрели финансовое участие собственников, но не менее пяти процентов от стоимости работ по благоустройству дворов.