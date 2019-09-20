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15:29   20 Сентября 2019
Россия

Глава Минобороны РФ наградил участников учений «Центр-2019»

Глава Минобороны РФ наградил участников учений «Центр-2019»

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу наградил участников масштабных международных учений «Центр-2019». Отличились как российские, так и иностранные военнослужащие.

Медали «За отличие в учениях» вручили троим военнослужащим из России. Медали «За укрепление боевого содружества» удостоились трое индийских военных, трое военнослужащих из Казахстана, трое китайских солдат, трое киргизских военных, трое пакистанских, трое таджикских и трое узбекских военнослужащих.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин высоко оценил, как проходят учения «Центр-2019», за которыми он лично наблюдал на полигоне «Донгуз». По его словам, президенту постоянно докладывали, что происходило во время маневров.

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Автор: Виктория Разумовская
#шойгу #медали #центр-2019

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