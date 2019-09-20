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15:16   20 Сентября 2019
Весь мир

Боевики из сирийского Идлиба прибывают в Ливию на кораблях

Боевики из сирийского Идлиба прибывают в Ливию на кораблях

Боевики из сирийского Идлиба прибывают в Ливию по воде на кораблях. Об этом рассказали корреспонденты ФАН Альгис Микульскис и Владимир Малянов на пресс-конференции в пятницу, 20 сентября.

Журналисты предположили, что боевики хотят помочь правительству Триполи, хотя признаны международными террористами.

«Для них сейчас благодатная почва, потому что в стране бардак, власти занимаются только дележом имущества. Люди бегут во всех направлениях», — объяснили корреспонденты.

Напомним, в 2011 был убит лидер Ливии Муаммар Каддафи, после чего в стране воцарился политический кризис. Сейчас в государстве действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и ЕС, а восток находится под контролем избранного народом парламента.

Боевики из сирийского Идлиба прибывают в Ливию на кораблях

Война в Сирии тоже началась в 2011 году. Основные силы террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) были разбиты при содействии России. В провинции Идлиб до сих пор находятся различные незаконные вооруженные формирования.

Напомним, Микульскис и Малянов, которые недавно вернулись из рабочей поездки в Триполи, отвечают он-лайн на вопросы.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #ливия

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