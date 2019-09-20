Вернувшиеся из Ливии спецкоры ФАН рассказали о получении визы

Корреспонденты «Федерального агентства новостей» Альгис Микульскис и Владимир Малянов поделились опытом получения ливийской визы.

Наполним, что журналисты недавно вернулись из командировки в столице республики — Триполи. Они провели онлайн-конференцию, где рассказали о поездке и жизни в стране.

По их словам, получение визы было достаточно простым. Однако в таковой отказали переводчику, поэтому они вынуждены были полететь в Ливию вдвоем. На место они добирались через Тунис, причем, в самолете не было других журналистов. По больше части, с Микульскисом и Маляновым летели туристы и предприниматели, которые везли в африканскую страну вещи для продажи.

Политический кризис в республике начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Сейчас в Ливии действуют два правительства: востоком управляет парламент, который избрали ливийцы, а на западе заседает правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН. Обе структуры не зависят друг от друга.