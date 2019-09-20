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15:07   20 Сентября 2019
Россия

Аксенов заявил о формировании нового правительства Крыма за две недели

Аксенов заявил о формировании нового правительства Крыма за две недели

Новый состав крымского правительства будет сформирован в течении двух недель, заявил глава республики Сергей Аксенов.

В пятницу, 20 сентября, по результатам голосования в парламенте Крыма Аксенова вновь избрали главой республики на второй срок, после чего совет министров сложил полномочия, как и предполагает конституция Крыма. Члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования нового парламента.

«Мы в течение двух недель определимся полностью по составу правительства и в дальнейшем приступим к реализации всех взятых на себя обязательств», — заявил Аксенов журналистам во время заседания крымского правительства в пятницу.

Аксенов заявил о формировании нового правительства Крыма за две недели

Глава Крыма поблагодарил парламентариев за проделанную работу и заявил, что большинство поставленных целей были достигнуты, но многие вопросы еще предстоит решить. Он отметил непростые задачи, стоящие перед правительством Крыма, но подчеркнул, что они по плечу «профессионально состоявшейся, зрелой» команде, которая есть в парламенте сегодня.

«Но совершенствовать нашу работу нам предстоит на протяжении последующих пяти лет», — заключил Аксенов.

Сегодня же Аксенов анонсировал создание судостроительного кластера в Крыму в рамках модернизации инфраструктуры региона.

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Автор: Тимофей Булочкин
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