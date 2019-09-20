ФСБ рассказала о причинах нападения браконьеров КНДР на пограничников

Представители ФСБ рассказали о причинах нападения браконьеров КНДР на пограничников. Ведомство сообщает, что браконьеры из Северной Кореи напали на представителей РФ, так как боялись, что их судна конфискуют.

По словам начальника отдела дознания пограничного управления ФСБ России по Приморью Владимира Краснова, по законам РФ за подобные нарушения грозит конфискация судна, а в КНДР все корабли являются собственностью страны. Именно поэтому браконьеры испугались, что когда они вернутся домой, их будут судить за утрату государственного имущества.

Во вторник, 17 сентября, две северокорейские шхуны в Японском море напали на российских пограничников, в результате пострадало четверо граждан РФ. Позднее ФСБ России распространила видео с места задержания 161 гражданина КНДР.