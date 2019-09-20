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15:04   20 Сентября 2019
Весь мир

Глава Минобороны КНР высоко оценил организацию учений «Центр-2019»

Глава Минобороны КНР высоко оценил организацию учений «Центр-2019»

Глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что совместные учения «Центр-2019» продемонстрировали высокий уровень отношений РФ и Китая. Подобные мероприятия помогают обменяться опытом боевой подготовки.

«Думаю, что совместное участие военнослужащих РФ и Китая в учениях показывает высокий уровень наших взаимоотношений, которые характеризуется как «плечом к плечу», — сказал китайский министр.

Он поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за приглашение посетить активную фазу учений. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин лично принял решение об участии военнослужащих КНР в маневрах.

Подводя итог, Вэй Фэнхэ высоко оценил организацию учений.

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Автор: Виктория Разумовская
#шойгу #китай #военные учения #центр-2019

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