Глава украинского министерства иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в беседе с изданием «Европейская правда» 20 сентября

«В идеале, мы должны провести выборы на всей территории Украины. Когда у нас будут следующие выборы? 2020 год? Прекрасно. Месяц и дату пусть определяет ЦИК», — предложил он.

Однако есть условие — подготовка должна стартовать уже завтра, чтобы избирательные мероприятия соответствовали стандартам ОБСЕ. Это касается гражданской войны, ведь на линиях разграничений стоят вооружения, имеют место минные поля и тому подобное.

«Именно поэтому я употребляю слово «в идеале». Прошу и напоминаю еще раз, что «в идеале»! Если реальность будет неидеальна, значит, мы не успеем провести выборы. Вот и все», — резюмировал Пристайко.

К тому же, по его мнению, выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках должны проводиться на основе украинского закона, так как он не подразумевает их наличие.

«Мы не можем себе представить, каким образом их проводить в этом случае», — добавил он.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.