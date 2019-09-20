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14:38   20 Сентября 2019
Россия

Квартиры петербуржцев начнут отапливать с 24 сентября

Квартиры петербуржцев начнут отапливать с 24 сентября

Отопительный сезон в Санкт-Петербурге официально стартует 24 сентября, сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению 20 сентября.

Уже во вторник все петербуржцы смогут насладиться теплом в квартирах и не обращать внимания на похолодание за окном.

«Решение о начале отопительного сезона принято в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха и метеорологическим прогнозом погоды, свидетельствующим о планомерном похолодании», — пояснили в публикации.

Квартиры петербуржцев начнут отапливать с 24 сентября

Стоит отметить, что здания Петербурга периодически протапливают с 16 сентября. Вместе с тем, началось подключение к системе образовательных, медицинских и социальных учреждений, а также многоквартирных домов. Так, по состоянию на пятницу, батареи отдают тепло в 96 процентах объектов социального значения и в 64 процентах жилых домов.

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Автор: Анна Манц
#петербург #батарея #теплоснабжение

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