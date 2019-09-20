Корреспонденты ФАН рассказали подробности об аресте в аэропорту Ливии

Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов рассказали подробности об аресте в аэропорту Ливии. Представителей ФАН задержали спецслужбы Триполи.

По словам журналистов, они едва успели пройти пограничный контроль, как люди в штатском отобрали у них паспорта и удостоверения. То же самое делали с остальными прибывшими, всех просили подождать, но обращали активное внимание именно на представителей СМИ.

Альгис Микульскис говорит, что их вывели за рамку аэропорта в офисные помещения, а сами ушли решать их судьбу. Он также рассказал, что его арестовывали в Египте, где его более суток держали в наручниках, заведя руки за спину. В Триполи Владимиру Малянову пришлось обращаться за помощью в редакцию, затем им помогал координатор.

Журналисты ФАН говорят, что их все же отпустили. Когда все закончилось, все улыбались, только после этого они отправились в столицу Ливии. Итоговый эфир с участием корреспондентов ФАН можно увидеть на этой странице.