Песков назвал упрощение визового режима с Евросоюзом внутренним делом Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соглашение между Евросоюзом и Белоруссией об упрощении визового режима является внутренним делом республики. Это решение никак не повлияет на развитие интеграционных процессов, пишет ФАН.

«Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Белоруссией, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами», — отметил он.

Кроме того, Песков напомнил, что и Россия раньше вела подобные переговоры с Брюсселем. Однако позже эти отношения оказались заморожены.