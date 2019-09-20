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Украина не исключает вариант покупки газа у России

 Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии

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14:26   20 Сентября 2019
Россия

Медведев полетит на Кубу

Медведев полетит на Кубу

Вице-премьер России Юрий Борисов анонсировал визит главы правительства Дмитрия Медведева в ближайшее время на Кубу. Об этом 20 сентября сообщает РИА Новости.

«Сегодняшнее заседание примечательно тем, что оно проходит в преддверии визита на Кубу председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева», — заявил Борисов.

Ранее немецкий политолог  Александр Рар прокомментировал контракт между РФ и Кубой в области военно-технического сотрудничества. Он выразил уверенность, что отношения между странами будут развиваться очень хорошо в любом случае.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество #куба

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