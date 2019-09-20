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 Противники президента ЦАР строят заговоры против демократии в стране

Противники президента ЦАР строят заговоры против демократии в стране
14:33   20 Сентября 2019
Весь мир

Противники президента ЦАР строят заговоры против демократии в стране

Противники президента ЦАР строят заговоры против демократии в стране

Оппоненты главы Центральноафриканской Республики Фостена-Арканжа Туадеры пытаются свергнуть режим, заключая сделки с иностранными наемниками, пока президент боролся с затяжным кризисом в стране. Об этом сообщает Nation News.

Противники Туадеры попытались спровоцировать беспорядки в Банги, столице республики. Они требовали у лидеров гражданского общества поддержать их разрушительную деятельность в африканской стране.

Противники президента ЦАР строят заговоры против демократии в стране

17 сентября президент Туадера принял участие в ежегодном католическом собрании общины Сант-Эгидио в Мадриде. Он заявил, что урегулирование ситуации в ЦАР является его основной задачей и отметил важный шаг, сделанный в прошлом году — подписание в Хартуме соглашения о мире с лидерами противоборствующих вооруженных группировок в стране.

До сих пор около 80% территории ЦАР контролируется вооруженными боевиками, продолжающими убийства гражданских лиц. Туадера заявил, что надеется решить проблему достижения мира в своей стране. Напомним, 12 сентября Совбез ООН принял решение ослабить оружейное эмбарго в отношении ЦАР, чтобы силы безопасности в республике могли получить вооружение.

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Автор: Тимофей Булочкин
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