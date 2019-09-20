Вопрос о репатриации валютной выручки стоит на повестке дня у правительства

Вопрос об отмене уголовной ответственности за нерепатриацию валютной выручки действительно стоит на повестке для, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом передает «Федеральное агентство новостей».

«Мы не исключаем такого совещания. Мы сообщим, когда оно будет», — добавил он.

Ранее «Ведомости» сообщали, что этот вопрос будет обсуждаться на уровне президента Владимира Путина. По сути, репатриация валютной выручки — это возвращение иностранной или национальной валюты на родину.