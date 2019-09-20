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14:18   20 Сентября 2019
Россия

Кремль не комментирует заявления американских военных

Кремль не комментирует заявления американских военных

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 20 сентября, напомнил, что Кремль не комментирует заявления военных, передает Федеральное агентство новостей. Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление командующего американскими военно-воздушными силами в Европе Джеффри Харриган, который сказал, что Пентагон преодолеет системы ПВО в Калининграде в случае российской агрессии.

«Это не мое дело комментировать заявления военных», — ответил представитель Кремля. 

Журналисты уточнили, действительно ли американцы могут преодолеть противовоздушную оборону. По словам Пескова, безопасность всех регионов РФ, включая Калининград, обеспечили на должном уровне.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #песков #пентагон #калининград

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