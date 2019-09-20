Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

 Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян

Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян
Встреча Зеленского и Трампа пройдет 25 сентября

Встреча Зеленского и Трампа пройдет 25 сентября

 «Идеальное» время для выборов в Донбассе — будущий год, уверен глава МИД Украины

«Идеальное» время для выборов в Донбассе — будущий год, уверен глава МИД Украины
Корреспонденты ФАН рассказали, какие темы им запретили освещать спецслужбы Ливии

Корреспонденты ФАН рассказали, какие темы им запретили освещать спецслужбы Ливии

 Журналисты ФАН узнали о хорошем отношении ливийцев к России

Журналисты ФАН узнали о хорошем отношении ливийцев к России
Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

 Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян

Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян
Встреча Зеленского и Трампа пройдет 25 сентября

Встреча Зеленского и Трампа пройдет 25 сентября

 «Идеальное» время для выборов в Донбассе — будущий год, уверен глава МИД Украины

«Идеальное» время для выборов в Донбассе — будущий год, уверен глава МИД Украины
Корреспонденты ФАН рассказали, какие темы им запретили освещать спецслужбы Ливии

Корреспонденты ФАН рассказали, какие темы им запретили освещать спецслужбы Ливии

 Журналисты ФАН узнали о хорошем отношении ливийцев к России

Журналисты ФАН узнали о хорошем отношении ливийцев к России
14:58   20 Сентября 2019
Весь мир

Кувейт усиливает безопасность после атак на саудовские нефтяные объекты

Кувейт усиливает безопасность после атак на саудовские нефтяные объекты

Кувейтский министр торговли и промышленности Халед ар-Раудан в пятницу, 20 сентября, постановил усилить меры безопасности в портах на фоне недавних атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Ранее глава МИД Кувейта Сабах аль-Халед ас-Сабах призвал вооруженные силы подготовиться к реакции на любую угрозу безопасности страны в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты.

Кувейт повысит уровень безопасности в портах с первого до второго. Решение относится как к нефтяным, так и к коммерческим портам. Крупнейшего экспортера нефти Саудовскую Аравию атаковали 14 сентября.

Королевство сократило добычу нефти более чем вдвое и использовало резервы, поэтому поставки уже вернулись на прежний уровень, но утерянную добычу пока не восстановили.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#безопасность #нефть #саудовская аравия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...