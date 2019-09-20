Кувейт усиливает безопасность после атак на саудовские нефтяные объекты

Кувейтский министр торговли и промышленности Халед ар-Раудан в пятницу, 20 сентября, постановил усилить меры безопасности в портах на фоне недавних атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Ранее глава МИД Кувейта Сабах аль-Халед ас-Сабах призвал вооруженные силы подготовиться к реакции на любую угрозу безопасности страны в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты.

Кувейт повысит уровень безопасности в портах с первого до второго. Решение относится как к нефтяным, так и к коммерческим портам. Крупнейшего экспортера нефти Саудовскую Аравию атаковали 14 сентября.

Королевство сократило добычу нефти более чем вдвое и использовало резервы, поэтому поставки уже вернулись на прежний уровень, но утерянную добычу пока не восстановили.