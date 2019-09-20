Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ рассказала о причинах нападения браконьеров КНДР на пограничников

ФСБ рассказала о причинах нападения браконьеров КНДР на пограничников

 Квартиры петербуржцев начнут отапливать с 24 сентября

Квартиры петербуржцев начнут отапливать с 24 сентября
Украина не исключает вариант покупки газа у России

Украина не исключает вариант покупки газа у России

 Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии

Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии

Корреспонденты ФАН рассказали подробности об аресте в аэропорту Ливии

Корреспонденты ФАН рассказали подробности об аресте в аэропорту Ливии

 Противники президента ЦАР строят заговоры против демократии в стране

Противники президента ЦАР строят заговоры против демократии в стране
ФСБ рассказала о причинах нападения браконьеров КНДР на пограничников

ФСБ рассказала о причинах нападения браконьеров КНДР на пограничников

 Квартиры петербуржцев начнут отапливать с 24 сентября

Квартиры петербуржцев начнут отапливать с 24 сентября
Украина не исключает вариант покупки газа у России

Украина не исключает вариант покупки газа у России

 Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии

Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии

Корреспонденты ФАН рассказали подробности об аресте в аэропорту Ливии

Корреспонденты ФАН рассказали подробности об аресте в аэропорту Ливии

 Противники президента ЦАР строят заговоры против демократии в стране

Противники президента ЦАР строят заговоры против демократии в стране
14:12   20 Сентября 2019
Россия

Песков заявил, что у Путина не бывает полноформатных выходных

Песков заявил, что у Путина не бывает полноформатных выходных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина не бывает полноформатных выходных. Когда все же появляется свободное время, он занимается спортом, встречается с родными и близкими. Об этом пишет ФАН.

Песков отметил, что постоянно идут доклады по линии различных ведомств, возникают вопросы, которые необходимо срочно решить, не прекращается документооборот. 

«Многие документы не могут вступить в силу без подписи президента, перед подписанием ему зачастую требуются консультации с руководителями ведомств, органов власти, поэтому полноценных выходных у него не бывает», — сказал представитель Кремля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #песков #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...