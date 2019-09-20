Песков заявил, что у Путина не бывает полноформатных выходных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина не бывает полноформатных выходных. Когда все же появляется свободное время, он занимается спортом, встречается с родными и близкими. Об этом пишет ФАН.
Песков отметил, что постоянно идут доклады по линии различных ведомств, возникают вопросы, которые необходимо срочно решить, не прекращается документооборот.
«Многие документы не могут вступить в силу без подписи президента, перед подписанием ему зачастую требуются консультации с руководителями ведомств, органов власти, поэтому полноценных выходных у него не бывает», — сказал представитель Кремля.