Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ рассказала о причинах нападения браконьеров КНДР на пограничников

ФСБ рассказала о причинах нападения браконьеров КНДР на пограничников

 Квартиры петербуржцев начнут отапливать с 24 сентября

Квартиры петербуржцев начнут отапливать с 24 сентября
Украина не исключает вариант покупки газа у России

Украина не исключает вариант покупки газа у России

 Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии

Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии

Корреспонденты ФАН рассказали подробности об аресте в аэропорту Ливии

Корреспонденты ФАН рассказали подробности об аресте в аэропорту Ливии

 Противники президента ЦАР строят заговоры против демократии в стране

Противники президента ЦАР строят заговоры против демократии в стране
ФСБ рассказала о причинах нападения браконьеров КНДР на пограничников

ФСБ рассказала о причинах нападения браконьеров КНДР на пограничников

 Квартиры петербуржцев начнут отапливать с 24 сентября

Квартиры петербуржцев начнут отапливать с 24 сентября
Украина не исключает вариант покупки газа у России

Украина не исключает вариант покупки газа у России

 Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии

Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии

Корреспонденты ФАН рассказали подробности об аресте в аэропорту Ливии

Корреспонденты ФАН рассказали подробности об аресте в аэропорту Ливии

 Противники президента ЦАР строят заговоры против демократии в стране

Противники президента ЦАР строят заговоры против демократии в стране
14:25   20 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украина не исключает вариант покупки газа у России

Украина не исключает вариант покупки газа у России

Украина готова рассмотреть импорт российского газа, причем не только у компании «Газпром», заявил глава министерства энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель на брифинге 20 сентября.

«Мы говорим о том, что определенный объем [покупки газа у России] может быть рассмотрен. Определенный объем мы были бы заинтересованы получить на конкретных основаниях… Но это вопрос консультаций между сторонами», — сказал он.

Вместе с тем, он отметил, что поставщики могут быть разные, а не только российская сторона.

«Если мы полностью исключаем политический момент и нет никакого давления с российской стороны и мы переходим в чисто экономические отношения, которые взаимовыгодные, то мы будем такое рассматривать», — назвал министр условия.

Украина не исключает вариант покупки газа у России 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#россия #украина #газ #газпром

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...