Украина не исключает вариант покупки газа у России 

Украина готова рассмотреть импорт российского газа, причем не только у компании «Газпром», заявил глава министерства энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель на брифинге 20 сентября.

«Мы говорим о том, что определенный объем [покупки газа у России] может быть рассмотрен. Определенный объем мы были бы заинтересованы получить на конкретных основаниях… Но это вопрос консультаций между сторонами», — сказал он.

Вместе с тем, он отметил, что поставщики могут быть разные, а не только российская сторона.