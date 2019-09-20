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14:19   20 Сентября 2019
Россия

Милонов предложил запретить продавать iPhone в России, пока Apple не снизит цены

Милонов предложил запретить продавать iPhone в России, пока Apple не снизит цены

Американская компания Apple держит россиян за «быдло», продавая телефоны по завышенным ценам в России. Такое объяснение отсутствию ажиотажа в первый день продаж нового iPhone нашел в беседе с «Политикой Сегодня» депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Потому что его [ажиотажа] не может быть. Мне лично неприятно, что компания Apple держит Россиян за какое-то быдло. За людей второго сорта? Почему они продают iPhone в России гораздо дороже, чем в других странах?», — возмутился Милонов.

Депутат посоветовал ФАС запретить продажу новых «яблочных» смартфонов до тех пор, пока Apple не снизит цены.

«Это в чистом виде спекуляция, наглость и нарушение российского законодательства. Просто запретить продажу iPhone , пусть подпольно торгуют! Если вы относитесь к россиянам так, если вы думаете, что они все равно купят за необоснованно более высокую цену, чем вы продаете в других странах, значит идите нафиг вообще!», — считает депутат.

Милонов предложить запретить продавать новые IPhone в России пока Apple не снизит цены

Милонов признался, что несмотря на любовь к технике и новинкам в этой области, не пользуется iPhone. Последнюю модель от Apple, дизайн которой захлестнул сеть мемами, политик не оценил и назвал «циклопом». 

«Людям, которые сейчас бегут покупать в первый день iPhone, нужно задуматься о своем психическом состоянии. Это какое-то безумие, электронная геронтофилия», — посетовал депутат, добавляя, что поведение «яблочных» маньяков напоминает сектантское.

В пятницу, 20 сентября, в России стартовали продажи новых моделей IPhone от марки Apple. Однако, как передают СМИ, ажиотажа в столичном регионе они не вызвали. iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max можно было оформить по предзаказу 18 сентября после официальной презtнтации, которая состоялась неделей ранее.

Цена на iPhone 11 в России составляет от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro - от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max - от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей. Цены в соседней Финляндии ниже на 10 тысяч рублей. 

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #милонов #общество #apple #iphone

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