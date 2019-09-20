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14:02   20 Сентября 2019
Россия

Росгидромет рассказал о предстоящих осенне-зимних погодных аномалиях в России

Росгидромет рассказал о предстоящих осенне-зимних погодных аномалиях в России

Росгидромет рассказал о предстоящих погодных аномалиях в России. По данным ведомства, необычное поведение погоды этим летом перейдет и на зиму: часть страны будет замерзать от аномально низких температур, а другая половина — наблюдать за отметками на термометре выше нормы.

Так, погодные аномалии в России затянутся на полгода. За полярным кругом ожидаются необычно высокие для октября температуры. А вот югу Сибири и Дальневосточному федеральному округу придется померзнуть от небывалого «минуса». В декабре сильные морозы придут в Западную Сибирь, а на севере Урала и в остальной части Сибири будет неожиданно тепло для этого месяца.

Также Росгидромет сообщает, что январь выдастся теплым для Якутии и Северо-Западного федерального округа. В феврале повезет Дальнему Востоку и Восточной Сибири, зато Центральной России и Северо-Западу предстоит померзнуть. А вот март ожидается теплым для всех российских регионов, так как нас ожидает превышение климатической нормы на несколько градусов, пишет «Царьград ТВ».

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Автор: Ольга Воскресенская
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