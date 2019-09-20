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13:42   20 Сентября 2019
Россия

Москалькова назвала справедливым освобождение Устинова из СИЗО

Москалькова назвала справедливым освобождение Устинова из СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала освобождение актера Павла Устинова из СИЗО «поистине справедливым решением». Об этом 20 сентября информирует РИА Новости. 

Комментируя освобождение Устинова, Москалькова отметила особую роль Генеральной прокуратуры, которая в рамках прокурорского надзора вышла в Мосгорсуд с представлением об отмене ареста. Она также добавила, что это поистине справедливое решение. 

«Сегодня мы как раз услышали доводы в первую очередь прокурора, защиты о том, что человек должен быть освобожден из-под стражи и ему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде… Будем ожидать рассмотрения дела по существу», — сказала она.

Актера Павла Устинова, которого ранее осудили на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца, освободили в пятницу из СИЗО. По мнению Генеральной прокуратуры, приговор слишком суров, поэтому ему попросили назначить наказание, которое не связано с реальным решением свободы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #устинов

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