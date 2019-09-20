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13:49   20 Сентября 2019
Россия

Путин и Жээнбеков попробовали испеченный в полевой пекарне хлеб

Путин и Жээнбеков попробовали испеченный в полевой пекарне хлеб

Президент России Владимир Путин с коллегой из Киргизии Сооронбаем Жээнбековым по окончанию активной фазы учений «Центр-2019» попробовал хлеб, испеченный в полевой хлебопекарне.

Прицепной хлебопекарный блок находился возле командно-наблюдательного пункта. Перед ним выставили столы с караваем, пирогами, и другой выпечкой, приготовленной прямо во время маневров. Рядом дымился самовар с баранками.

Путин и Жээнбеков подошли к полевой хлебопекарне вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Лидеры стран и военные взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая.

Во время чаепития глава государства положительно оценил прошедшие учения. Путин поблагодарил пекарей и пожал им руки.

После этого Путин и Жээнбеков посетили шатер юнармейцев. Путин пообщался с ребятами, ему, в частности, рассказали о развитии юнармейского движения в Оренбуржье.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #учения #жээнбеков

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