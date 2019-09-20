Посольство Венесуэлы заявило о готовящемся визите Мадуро в РФ

Посольство Венесуэлы в России подтвердило подготовку к визиту президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро в Москву.

Ранее о подготовке визита главы Венесуэлы сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Визит готовится. Но дат пока нет», — сообщил источник в венесуэльской дипмиссии РИА Новостям.

В пятницу, 20 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в прекращении переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы. Она напомнила о последних санкциях против Каракаса, введенных 5 августа. Тогда президент Венесуэлы заявил, что готов к продолжению переговоров, но лишь после того, как оппозиция страны осудит незаконные действия США против венесуэльского народа.

В ответ лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о «исчерпании возможностей диалога в данном формате», но виновными за провал переговоров США считают легитимную власть Боливарианской республики и лично президента страны Мадуро.

Напомним, в январе в Венесуэле обострился политический кризис после самопровозглашения ставленника США Гуаидо новым президентом страны. Венесуэльцы не поддержали попытку узурпировать власть и выходили на многочисленные митинги за легитимного действующего главу Венесуэлы Мадуро,