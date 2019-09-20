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13:45   20 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии

Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии

Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии, об этом сообщается на сайте компании.

В «Нафтогазе» заявили, что компания пользуется всеми возможностями для предложения своим клиентам продукта на лучших условиях. Компания также отмечает, что контракт с «Белэнерго» долгосрочный и первые объемы уже реализованы. 

Ранее власти Украины заявили, что экспорт электроэнергии в Польшу для самой Украины обернется ростом дефицита электричества. Также исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украине стоит продолжить подготовку к прекращению Россией транзита газа с начала 2020 года, так как переговоры о новом контракте до сих пор так и не ведутся. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #экономика #нафтогаз #белоруссия

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