Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии, об этом сообщается на сайте компании.

В «Нафтогазе» заявили, что компания пользуется всеми возможностями для предложения своим клиентам продукта на лучших условиях. Компания также отмечает, что контракт с «Белэнерго» долгосрочный и первые объемы уже реализованы.

Ранее власти Украины заявили, что экспорт электроэнергии в Польшу для самой Украины обернется ростом дефицита электричества. Также исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украине стоит продолжить подготовку к прекращению Россией транзита газа с начала 2020 года, так как переговоры о новом контракте до сих пор так и не ведутся.