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14:01   20 Сентября 2019
Весь мир

Климатические забастовки пройдут в 156 странах мира

Климатические забастовки пройдут в 156 странах мира

В 156 странах мира с 20 по 27 сентября пройдут 5,2 тысячи климатических забастовок. Об этом сообщила руководитель забастовочного движения в защиту климата Грета Тунберг.

Грета Тунберг — школьница из Швеции. В прошлом году вместо учебы она стала приходить к шведскому парламенту, требуя усилить меры по борьбе с изменением климата. В итоге это превратилось в масштабное международное движение — FridaysForFuture.

В Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГИЭК) считают, что человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. На данный момент только 12 стран подтвердили, что предпримут необходимые меры.

Самые масштабные акции пройдут в США и Европе. В России забастовки запланированы в Калининграде, Сочи, Кирове, Петербурге.

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Автор: Виктория Разумовская
#забастовка #климат #весь мир #экология

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