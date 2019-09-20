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13:46   20 Сентября 2019
Россия

Бюст Маяковского в Петербурге испортили вандалы

Бюст Маяковского в Петербурге испортили вандалы

Вандалы «украсили» памятник поэту Владимиру Маяковскому, который находится в Санкт-Петербурге на пересечении улиц Маяковского и Некрасова. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, на основании бюста со стороны сквера появилась надпись «Тут все пьют. Это жаль» зеленой краской. Что примечательно, такая «философская» фраза, скорее всего, обращена к любителям выпить в этом сквере.

На место выдвинулись сотрудники районного отдела культуры, полиции и жилищно-коммунального сервиса №1 Центрального района, а также представители Музея городской скульптуры, так как памятник находится на балансе культурного учреждения.

«Работы [по очистке от краски] проводятся, будем надеяться, что в течение дня памятник приведут в порядок», — отметили в музее.

Авторами бюста из розового гранита выступили скульптор Борис Пленкин и архитектор Владимир Литвяков. Его установили в 1976 году.

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Автор: Анна Манц
#памятник #петербург #вандалы #маяковский

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