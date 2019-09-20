Володин поучаствует в совещании спикеров парламентов стран Евразии

Представитель Государственной думы в пятницу, 20 сентября, сообщил, что председатель ГД Вячеслав Володин прилетит в Нур-Султан 23 сентября в рамках рабочего визита. По его словам, парламентарий поучаствует в четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии.

Тема совещания — «Большая Евразия: Диалог​​​. Доверие. Партнерство». По информации Госдумы, инициаторы такого формата диалога — спикеры российского и южнокорейского парламентов.

В мероприятии поучаствуют представители 13 международных парламентских организаций. Проведут заседание спикеры трех стран — РФ, Южной Кореи и страны-организатора, в 2019 году — Казахстана.

Ежегодно растет число участников совещания, если в первом заседании в 2016 году поучаствовали представители 18 стран, то в совещании, которое состоится 24 сентября, поучаствуют руководители парламентов уже 60 стран.