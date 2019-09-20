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13:31   20 Сентября 2019
Весь мир

Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира

Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира. На первой строчке оказался американский рэпер Канье Уэст. За последний год он заработал 150 миллионов долларов. 

Второе место занял рэпер Jay-Z. Его заработок составил 81 миллион долларов. Третье — Дрейк, заработавший 75 миллионов долларов. Также в первую пятерку вошли P.Diddy (70 миллионов) и Трэвис Скотт (58 миллионов). 

В топ-10 вошли Эминем (50 миллионов), DJ Khaled (40 миллионов), Кендрик Ламар (38,5 миллионов), Migos (36 миллионов) и Дональд Гловер (35 миллионов).

 

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Автор: Виктория Разумовская
#forbes #общество #миллионеры #рэперы

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