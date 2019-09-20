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13:33   20 Сентября 2019
Россия

Друзья Заворотнюк рассказали о стремительном развитии ее болезни

Друзья Заворотнюк рассказали о стремительном развитии ее болезни

Друзья актрисы Анастасии Заворотнюк рассказали, что что ее болезнь развивалась стремительно. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в пятницу, 20 сентября. 

Заворотнюк за год до беременности готовилась к гормональной терапии и проходила большое обследование, в том числ МРТ головного мозга. Тогда врачи не нашли у нее никаких признаков рака.

По словам источника издания, онкологию выявили только после родов. Друзья актрисы рассказали, что с ней работают лучшие российские нейрохирурги, сейчас есть  надежда на выздоровление.

«Насте действительно стало чуть лучше», — отметили они.

Ранее сообщалось, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга четвертой стадии, как когда-то у Жанны Фриске. Актриса попала в реанимацию. Ее близкие не дают каких-либо комментариев по этому поводу. В среду в "Комсомольской правде" появилась публикация о том, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Специалист-онколог опроверг в разговоре с «Политикой Сегодня» слухи, что процедура могла напрямую вызвать заболевание.

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Автор: Арсений Аскольский
#заворотнюк

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