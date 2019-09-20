Захарова обвинила США в торможении диалога в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы прекратились по вине США. Об этом она заявила 20 сентября во время брифинга, сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, пауза в переговорах случилась из-за политики Вашингтона. Она напомнила, что после новых санкций, которые были введены 5 августа, президент Венесуэлы Николаса Мадуро заявил, что готов продолжать переговоры, однако поставил условие: радикальная оппозиция должна осудить незаконные меры Белого дома, однако этого так и не произошло.

«Вместо этого [лидер оппозиции Венесуэлы Хуан] Гуайдо заявил недавно об исчерпании возможностей диалога в данном формате, а виновным за провалы американцы все равно назначают законное правительство», — сказала она.

Высокопоставленный дипломат также обратила внимание, что в сентября члены Единой социалистической партии Венесуэлы и умеренная оппозиция подписали договор. Один из пунктов гласит, что «стороны выносят соответствующий вердикт с явным осуждением незаконных антивенесуэльских санкций и требуют их безотлагательной отмены». По мнению Захаровой, такое заявление подписывали настоящие патриоты, а вот Гуайдо на него так и не решился.

Кризис в Венесуэле обострился в январе 2019 года, когда лидер оппозиции Гуайдо незаконно провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Самоназначение тут же признали США и ряд западных стран. При этом Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

Американская сторона в борьбе за влияние в Венесуэле использовала информационные атаки. Так, западные СМИ распространили вброс о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты российского авиаперевозчика, и фейк о некой ЧВК «Вагнера», которую, будто бы направили в Каракас для охраны Мадуро. Вскоре информация была опровергнута Москвой, Каракасом, а также теми изданиями, которые ее распространили.