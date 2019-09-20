Пилоты НАТО хорошо осведомлены о возможностях калининградских ПВО

Возможности систем противовоздушной обороны, которые расположены в Калининградской области, хорошо известны пилотам НАТО, заявили в российском министерстве обороны 20 сентября.

«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — указано в публикации.

Напомним, что ранее издание Breaking Defense, ссылаясь на командующего Военно-воздушными силами США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана, заявило о разработке плана по уничтожению противовоздушных вооружений в российском регионе. Так, в случае «агрессии» со стороны России предлагается нанести массированный удар с воздуха, земли, воды, космоса, и даже в киберпространстве и по радиоэлектронике.