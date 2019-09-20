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13:28   20 Сентября 2019
Россия

Планы США «покорить» Калининград назвали легкомысленными в МО РФ

Планы США «покорить» Калининград назвали легкомысленными в МО РФ

Минобороны РФ оценило план Пентагона по уничтожению калининградских ПВО «в случае российской агрессии», которой опасаются ВВС США.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган заявил о разработке Пентагоном плана для уничтожения системы ПВО Калининградской области в случае «российской агрессии». План предусматривает атаку систем «со всех сторон» — из воздуха, с земли, из космоса, в киберпространстве и с помощью радиоэлектронного оружия. Слова Харригана приводит издание Breaking Defense со ссылкой на заявление командующего.

«Легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригяна и его наивная вера в превосходство каких-то «планов» покорения Калининграда должны обеспокоить, прежде всего, его непосредственных подчиненных», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Планы США «покорить» Калининград назвали легкомысленными в МО РФ

В российском оборонном ведомстве также отметили, что подчиненные американского командующего могут хорошо знать одну из главных заповедей военачальников — «всякий план хорош только до сражения».

Напомним, ранее произведенные в США системы ПВО не смогли защитить нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии от атаки дронов, предположительно, принадлежащих йеменским повстанцам-хуситам, которые взяли на себя ответственность за налет.

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Автор: Тимофей Булочкин
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