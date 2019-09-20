Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии
Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 20 сентября, поздравил югоосетинского коллегу Анатолия Бибилова с Днем республики. По его словам, Москва и впредь активно посодействует братскому народу как в решении задач социально-экономического развития, так и в обеспечении региональной безопасности и стабильности.
«Примите сердечные поздравления по случаю Дня Республики», — добавил президент РФ.
Путин отметил, что праздник символизирует героизм народа Южной Осетии, который в нелегкой борьбе отстоял право на свободу и независимость. Диалог между Москвой и Цхинвалом динамично развивается на основе принципов союзничества и интеграции.
20 сентября – День Республики Южная Осетияhttps://t.co/G7qZIMGVGN— south-ossetia.infо (@southossetia2) 20 сентября 2019 г.