Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 20 сентября, поздравил югоосетинского коллегу Анатолия Бибилова с Днем республики. По его словам, Москва и впредь активно посодействует братскому народу как в решении задач социально-экономического развития, так и в обеспечении региональной безопасности и стабильности.

«Примите сердечные поздравления по случаю Дня Республики», — добавил президент РФ.

Путин отметил, что праздник символизирует героизм народа Южной Осетии, который в нелегкой борьбе отстоял право на свободу и независимость. Диалог между Москвой и Цхинвалом динамично развивается на основе принципов союзничества и интеграции.