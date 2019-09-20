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 РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО

РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО
Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

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13:10   20 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 20 сентября, поздравил югоосетинского коллегу Анатолия Бибилова с Днем республики. По его словам, Москва и впредь активно посодействует братскому народу как в решении задач социально-экономического развития, так и в обеспечении региональной безопасности и стабильности.

«Примите сердечные поздравления по случаю Дня Республики», — добавил президент РФ.

Путин отметил, что праздник символизирует героизм народа Южной Осетии, который в нелегкой борьбе отстоял право на свободу и независимость. Диалог между Москвой и Цхинвалом динамично развивается на основе принципов союзничества и интеграции.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #южная осетия #бибилов

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