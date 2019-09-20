Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил упростить визовый режим со странами Евросоюза. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз в пятницу, 20 сентября.

По словам Глаза, документ будет коснется подписания соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Белоруссия и Евросоюз консультируются по этим вопросам с 2014 года.

Ранее сообщалось, что консультации по второму проекту документа закончены. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отмечал, что оба документа необходимо подписать комплексно.

Посол Евросоюза в Минске Андреа Викторин отмечала, что соглашение планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. Стоимость шенгена вырастет с 60 до 80 евро. Прсле вступления в силу документа об упрощении визового режима цена визы для граждан республики снизится до 35 евро, страны ЕС будут выдавать больше долгосрочных виз,

Кроме того, будет расширен список лиц, которые смогут получать визы бесплатно.