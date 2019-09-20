Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

Травмировавшему омоновца Павлу Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде. Такое решение принято судом в пятницу, 20 сентября.

РИА Новости сообщает, что судья принял во внимание данные о личности Павла Устинова. Кроме того, на изменение меры пресечения повлияло поручительство народного артиста РФ Константина Райкина. Также содержание Устинова под стражей назвали чрезмерно суровым в прокуратуре.

В понедельник, 16 сентября, суд приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии, наказание назначено за применение насилия в отношении представителя власти во время столичного несанкционированного митинга. К материалам дела не были приобщены видеозаписи с момента задержания Павла Устинова, которые предоставила его защита.

Ранее приговор Устинову прокомментировал глава Росгвардии Виктор Золотов, заявив, что ему можно было бы назначить «максимум год условно».