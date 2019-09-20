Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

 РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО

РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО
Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

 Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Стрельба произошла в центре Лиона

Стрельба произошла в центре Лиона

 Действия США в Персидском заливе не принесут стабилизацию в регион

Действия США в Персидском заливе не принесут стабилизацию в регион
Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

 РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО

РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО
Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

 Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Стрельба произошла в центре Лиона

Стрельба произошла в центре Лиона

 Действия США в Персидском заливе не принесут стабилизацию в регион

Действия США в Персидском заливе не принесут стабилизацию в регион
13:08   20 Сентября 2019
Россия

Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

Травмировавшему омоновца Павлу Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде. Такое решение принято судом в пятницу, 20 сентября. 

РИА Новости сообщает, что судья принял во внимание данные о личности Павла Устинова. Кроме того, на изменение меры пресечения повлияло поручительство народного артиста РФ Константина Райкина. Также содержание Устинова под стражей назвали чрезмерно суровым в прокуратуре. 

В понедельник, 16 сентября, суд приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии, наказание назначено за применение насилия в отношении представителя власти во время столичного несанкционированного митинга. К материалам дела не были приобщены видеозаписи с момента задержания Павла Устинова, которые предоставила его защита. 

Ранее приговор Устинову прокомментировал глава Росгвардии Виктор Золотов, заявив, что ему можно было бы назначить «максимум год условно».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #устинов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...