РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО 

Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда прокомментировал заявление главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, который выступил против крещения детей, рожденных при помощи экстракорпорального оплодотворения, то есть ЭКО.

Напомним, что священник категорически не приемлет крещения младенцев, которые появились на свет благодаря ЭКО или суррогатному материнству. Он предложил дождаться зрелого возраста, чтобы человек самостоятельно принял решение о вере.

«Замечу, что это личное мнение отца Димитрия», — отреагировал Легойда в собственном Telegram-канале.

Он сослался на документ «О крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери», который принял Синод РПЦ еще в 2013 году. Согласно ему, главное условие для крещения — это покаяние родителей-восприемников, то есть крестных отца и матери.

«Ведь если они, крестя младенца, хотят его воспитывать в православии, то надо следовать учению Церкви или раскаяться в его игнорировании», — добавил представитель.

Вместе с тем, он напомнил о существовании ЭКО, в которых нет уничтожения «лишних» эмбрионов. По сути, пара, которая прибегла к такой процедуре, не должна осуждаться церковью.