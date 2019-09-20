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12:48   20 Сентября 2019
Россия

Путину понравилась активная фаза учений «Центр-2019» 

Путину понравилась активная фаза учений «Центр-2019» 

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 20 сентября, сообщил, что Владимиру Путину понравилась активная фаза учений «Центр-2019», за которой он наблюдал лично на полигоне «Донгуз». По его словам, президенту в режиме онлайн докладывали, что происходило в ходе маневров.

«Очень позитивно отреагировал», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о реакции президента РФ.

В главных военных маневрах РФ  «Центр-2019» поучаствуют около 128 тысяч военных из РФ, КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Помимо личного состава задействуют более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также около 600 летательных аппаратов. При этом некоторые эпизоды учений пройдут «по отдельным планам» на полигонах стран-партнеров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #песков #общество #центр-2019

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