Соловьев с иронией прокомментировал возможную отмену Дня радио

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о возможной отмене Дня радио. Слова журналиста в пятницу, 20 сентября, передает телеканал «360».

По словам Соловьева, отмечать этот праздник не перестанут. Однако для журналиста неважно, существует официально День радио или нет. Он отметил, что все работают в этот день и поздравляют друг друга. Это ведь корпоративный праздник, а не государственный, напомнил Соловьев.

«И что? Предлагаете вычеркнуть Попова, создателя радио?» — задал риторический вопрос телеведущий.

Однако ведущий с «Русского радио» Дмитрий Оленин не согласен с коллегой. По его мнению, День радио уже себя изжил. Он рассказал, что за 20 лет карьеры праздник особо не отмечался. На его памяти День радио праздновали в начале 2000-х, когда радио считалось топовым медиа.

«Потом все сошло на нет. Сейчас как такового [нет]. У нас есть день рождения радиостанции — вот это для нас праздник», — сказал он.

Оленин подчеркнул, что большой компанией сейчас отмечают обычно день рождения радиостанции, ее руководства и Новый год. Такие дни намного ярче, чем День радио, добавил он.

Ранее стало известно, что в РФ планируется отменить ряд профессиональных праздников. Это касается Дня железнодорожника и Дня воздушного флота. Кроме этого, может быть отменен День радио.