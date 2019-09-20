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12:55   20 Сентября 2019
Россия

Соловьев с иронией прокомментировал возможную отмену Дня радио

Соловьев с иронией прокомментировал возможную отмену Дня радио

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о возможной отмене Дня радио. Слова журналиста в пятницу, 20 сентября, передает телеканал «360»

По словам Соловьева, отмечать этот праздник не перестанут. Однако для журналиста неважно, существует официально День радио или нет. Он отметил, что все работают в этот день и поздравляют друг друга. Это ведь корпоративный праздник, а не государственный, напомнил Соловьев. 

«И что? Предлагаете вычеркнуть Попова, создателя радио?» — задал риторический вопрос телеведущий. 

Однако ведущий с «Русского радио» Дмитрий Оленин не согласен с коллегой. По его мнению, День радио уже себя изжил. Он рассказал, что за 20 лет карьеры праздник особо не отмечался. На его памяти День радио праздновали в начале 2000-х, когда радио считалось топовым медиа. 

«Потом все сошло на нет. Сейчас как такового [нет]. У нас есть день рождения радиостанции — вот это для нас праздник», — сказал он. 

Оленин подчеркнул, что большой компанией сейчас отмечают обычно день рождения радиостанции, ее руководства и Новый год. Такие дни намного ярче, чем День радио, добавил он. 

Ранее стало известно, что в РФ планируется отменить ряд профессиональных праздников. Это касается Дня железнодорожника и Дня воздушного флота. Кроме этого, может быть отменен День радио. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #соловьев #праздники #радио

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