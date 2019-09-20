Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

 РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО

РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО
Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

 Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Стрельба произошла в центре Лиона

Стрельба произошла в центре Лиона

 Действия США в Персидском заливе не принесут стабилизацию в регион

Действия США в Персидском заливе не принесут стабилизацию в регион
Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

 РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО

РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО
Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

 Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Стрельба произошла в центре Лиона

Стрельба произошла в центре Лиона

 Действия США в Персидском заливе не принесут стабилизацию в регион

Действия США в Персидском заливе не принесут стабилизацию в регион
12:50   20 Сентября 2019
Россия

Путин подчеркнул важность участия Киргизии в военных учениях «Центр-2019»

Путин подчеркнул важность участия Киргизии в военных учениях «Центр-2019»

Глава государства Владимир Путин заявил, что очень важно, что Киргизия участвует в учениях «Центр-2019». Речь об этом зашла на встрече с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

«Мы — страны ОДКБ, и для нас это особенно важно. Мы продолжаем работу и в рамках этой организации, и в ходе масштабных учений подобного рода наши подразделения оттачивают свое мастерство», — сказал Путин.

Он назвал маневры важнейшим этапом подготовки военнослужащих на случай отражения любых ситуаций, включая те, что связаны с борьбой с терроризмом. 

Жээнбеков обратил внимание, что встречи с президентом РФ имеют регулярный характер. Он назвал это заслугой Путина и поблагодарил за приглашение посетить учения. По его словам, маневры вызывают у него радость и гордость за вооруженные силы двух государств.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #военные учения #жээнбеков #центр-2019

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...