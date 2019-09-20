Путин подчеркнул важность участия Киргизии в военных учениях «Центр-2019»

Глава государства Владимир Путин заявил, что очень важно, что Киргизия участвует в учениях «Центр-2019». Речь об этом зашла на встрече с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

«Мы — страны ОДКБ, и для нас это особенно важно. Мы продолжаем работу и в рамках этой организации, и в ходе масштабных учений подобного рода наши подразделения оттачивают свое мастерство», — сказал Путин.

Он назвал маневры важнейшим этапом подготовки военнослужащих на случай отражения любых ситуаций, включая те, что связаны с борьбой с терроризмом.

Жээнбеков обратил внимание, что встречи с президентом РФ имеют регулярный характер. Он назвал это заслугой Путина и поблагодарил за приглашение посетить учения. По его словам, маневры вызывают у него радость и гордость за вооруженные силы двух государств.