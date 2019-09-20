Аксенов вступил в должность главы Крыма

Сергей Аксенов принес присягу и официально вступил в должность главы Крыма. Церемония проходит в зале заседания первой сессии крымского парламента второго созыва в пятницу, 20 сентября.

Кандидатуру Аксенова на пост руководителя республики поддержали все 74 паралментария. Таким образом, он переизбран на второй срок.

Глава Крыма — высшее должностное лицом, глава исполнительной власти.Он избирается на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.