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Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

 РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО

РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО
Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

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 Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

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12:42   20 Сентября 2019
Россия

Аксенов вступил в должность главы Крыма

Аксенов вступил в должность главы Крыма

Сергей Аксенов принес присягу и официально вступил в должность главы Крыма. Церемония проходит в  зале заседания первой сессии крымского парламента второго созыва в пятницу, 20 сентября.

Кандидатуру Аксенова на пост руководителя республики поддержали все 74 паралментария. Таким образом, он переизбран на второй срок. 

Глава Крыма — высшее должностное лицом, глава исполнительной власти.Он избирается на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.  

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Автор: Арсений Аскольский

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