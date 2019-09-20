Беглов заявил об установке в Петербурге памятника Хо Ши Мину

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился 20 сентября с секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Во Ван Тхыонгом и договорился об установке памятника коммунистическому деятелю Хо Ши Мину в Северной столице.

Такое решение принял глава города во время встречи с Ван Тхыонгом. Он отметил, что когда-то советский, а ныне российский народ вместе с вьетнамским народом прошли героический путь.

«Наши народы совместно прошли героический путь, пережили непростые времена и с честью вышли из этих сложностей. Петербург сделает все необходимое для установки памятника Хо Ши Мину, если на это даст добро вьетнамская сторона», — заявил Беглов, сообщают Невские Новости.

Место для памятника уже найдено, монумент будет обращен на восток — в сторону Вьетнама. Тхыонг подчеркнул, что посол Вьетнама будет работать с городскими властями по проекту памятника. Этот символ должен поспособствовать укреплению дружбы между странами, уверены обе стороны.

Также Беглов сообщил о «Днях Петербурга в Хошимине», запланированных на февраль — глава Северной столицы нанесет ответный визит во в Вьетнам. На встрече Беглов и Тхыонг обменялись подарками, обсудили развитие туризма, прямое авиасообщение, сотрудничество в сфере образования, медицины, а также культурное и научное взаимодействие.

Напомним, ранее сообщалось о намерении российской делегации во главе с Бегловым посетить столицу Эстонии для «Петербургских встреч в Таллине», которые пройдут с 26 по 28 сентября.