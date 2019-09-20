Создание судостроительного кластера в Крыму анонсировал Аксенов

Создание судостроительного кластера в Крыму анонсировал глава республики Сергей Аксенов. По его словам, он объединит флагманы отрасли судостроения.

По его словам, вскоре завершатся работы по созданию туристско-рекреационных кластеров в Саки, Гурзуфе, Евпатории, Коктебеле и нескольких районах. Аксенов заявил, что инфраструктура региона продолжит модернизироваться. Также в течение предстоящих пяти лет завершится строительство и реконструкция важных объектов спорта. Аксенов рассказал, что сотни сельских домов культуры, библиотеки и клубы будут отремонтированы. Объекты исторического и культурного наследия Крыма также реконструируют.

Сергей Аксенов в пятницу, 20 сентября, вступил на должность главы Крыма.