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 Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде
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12:42   20 Сентября 2019
Россия

Создание судостроительного кластера в Крыму анонсировал Аксенов

Создание судостроительного кластера в Крыму анонсировал Аксенов

Создание судостроительного кластера в Крыму анонсировал глава республики Сергей Аксенов. По его словам, он объединит флагманы отрасли судостроения.

По его словам, вскоре завершатся работы по созданию туристско-рекреационных кластеров в Саки, Гурзуфе, Евпатории, Коктебеле и нескольких районах. Аксенов заявил, что инфраструктура региона продолжит модернизироваться. Также в течение предстоящих пяти лет завершится строительство и реконструкция важных объектов спорта. Аксенов рассказал, что сотни сельских домов культуры, библиотеки и клубы будут отремонтированы. Объекты исторического и культурного наследия Крыма также реконструируют. 

Сергей Аксенов в пятницу, 20 сентября, вступил на должность главы Крыма.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #аксенов

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