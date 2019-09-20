Корреспонденты ФАН 20 сентября расскажут читателям о ливийской командировке

Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов недавно вернулись из Триполи, поэтому в пятницу, 20 сентября, в прямом эфире не только ответят на вопросы читателей о ливийской командировке, но и расскажут, чем живет город и африканская страна. Онлайн-конференция начнется в 14.00 по московскому времени.

Задайте вопросы о Ливии корреспондентам ФАН в Telegram-канале, а итоговый эфир смотрите на этой странице.