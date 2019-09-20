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Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

Травмировавшему омоновца Устинову суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде

 РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО

РПЦ не против крещения детей, родившихся при помощи ЭКО
Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

Путин передал Бибилову сердечные поздравления по случаю Дня Южной Осетии

 Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

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Стрельба произошла в центре Лиона

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12:16   20 Сентября 2019
Весь мир

Корреспонденты ФАН 20 сентября расскажут читателям о ливийской командировке

Корреспонденты ФАН 20 сентября расскажут читателям о ливийской командировке

Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов недавно вернулись из Триполи, поэтому в пятницу, 20 сентября, в прямом эфире не только ответят на вопросы читателей о ливийской командировке, но и расскажут, чем живет город и африканская страна. Онлайн-конференция начнется в 14.00 по московскому времени.

Задайте вопросы о Ливии корреспондентам ФАН в Telegram-канале, а итоговый эфир смотрите на этой странице.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ливия #общество #корреспонденты

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