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12:28   20 Сентября 2019
Россия

Москва расценивает как угрозу американский план прорыва калининградской ПВО

Москва расценивает как угрозу американский план прорыва калининградской ПВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсолютно безответственными заявления Пентагона о разработке некоего плана по прорыву ПВО в Калиниградской области. Слова высокопоставленного дипломата 20 сентября передает РИА Новости. 

Ранее стало известно, что Минобороны США разрабатывает план по уничтожению системы ПВО в Калининградской области. Отмечается, что план готовился на случай «агрессии» со стороны России. Речь идет о «всесторонней» операции, включающей в себя комбинированные атаки как с воздуха, так и земли, моря, из космоса. Кроме этого, упоминались атаки в киберпространстве и радиоэлектронная борьба. 

Выступая на брифинге, Захарова заявила, что Москва квалифицирует это как угрозу. Также она назвала их «абсолютно безответственными». 

«<…> мы видим, с какой легкостью политический бомонд в США оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность, делает это безответственно, исходя из политических конъюнктурных соображений», — сказала она. 

Умные и дальновидные люди понимают, что такие заявления наносят репутационный ущерб стране, которую они представляют, поэтому они являются показателем глупости, резюмировала Захарова. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #общество #захарова мария

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