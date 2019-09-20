Москва расценивает как угрозу американский план прорыва калининградской ПВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсолютно безответственными заявления Пентагона о разработке некоего плана по прорыву ПВО в Калиниградской области. Слова высокопоставленного дипломата 20 сентября передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Минобороны США разрабатывает план по уничтожению системы ПВО в Калининградской области. Отмечается, что план готовился на случай «агрессии» со стороны России. Речь идет о «всесторонней» операции, включающей в себя комбинированные атаки как с воздуха, так и земли, моря, из космоса. Кроме этого, упоминались атаки в киберпространстве и радиоэлектронная борьба.

Выступая на брифинге, Захарова заявила, что Москва квалифицирует это как угрозу. Также она назвала их «абсолютно безответственными».

«<…> мы видим, с какой легкостью политический бомонд в США оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность, делает это безответственно, исходя из политических конъюнктурных соображений», — сказала она.

Умные и дальновидные люди понимают, что такие заявления наносят репутационный ущерб стране, которую они представляют, поэтому они являются показателем глупости, резюмировала Захарова.