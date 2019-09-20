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12:35   20 Сентября 2019
Россия

Понятие «советская оккупация» неприемлемо для России

Понятие «советская оккупация» неприемлемо для России

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала требование эстонского внешнеполитического ведомства о компенсации за «советскую оккупацию».

«Еще раз хотели бы подчеркнуть, что российская позиция остается неизменной: мы не приемлем само понятие «советской оккупации», через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии», — отреагировала она.

Стоит отметить, что глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу не раз высказывался в подобном ключе. Захарова вспомнила о его прошлогоднем выступлении, когда он еще возглавлял министерство юстиций. Министр и его коллега тогда подписали заявление о намерении добиваться от России возмещение ущерба за «оккупацию Советов» в размере 1,2 миллиарда евро.

«В Литве этот демарш не поддержали. В самой Эстонии просто-напросто дезавуировали», — сказала представитель.

Понятие «советская оккупация» неприемлемо для России

К тому же, глава эстонского правительства тогда отмечал, что его Кабинет не намерен этим заниматься. По словам Захаровой, заявления о компенсации носят сезонный характер. Москва же видит в них личную инициативу отдельных политиков.

Российское руководство неоднократно отмечало, что в 1940-х годах СССР не оккупировало Прибалтику, так как присоединение территорий проходило в соответствии с нормами международного права того периода. МИД же добавляет, что между государствами не было военного противостояния, а в Латвии, Литве и Эстонии работали национальные органы власти.

Понятие «советская оккупация» неприемлемо для России

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Автор: Анна Манц
#эстония #мид рф #ссср #оккупация

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