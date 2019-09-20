МИД сожалеет, что Совбез ООН не принял резолюцию РФ и КНР по Идлибу

Официальный представитель МИД Мария Захарова, заявила, что Москва сожалеет об отказе Совбеза ООН под давлением США принять резолюцию России и Китая по прекращению огня в сирийском Идлибе.

19 сентября на заседании СБ ООН делегации Бельгии, Кувейта и Германии под давлением Соединенных Штатов поставили на голосование проект резолюции, которая призывает остановить любые военные операции в зоне деэскалации Идлиб, отметила она.

«По сути, в провокационной манере была предпринята попытка вывести из-под удара террористические организации, которые хозяйничают в Идлибе и подпитываются из-за рубежа», — заявила Захарова.

По словам Захаровой, авторов проекта не остановило, что некоторые организации признаны террористическими по решению Совбеза. РФ и КНР представили альтернативный проект резолюции о прекращении огня, который не распространялся бы на антитеррористические военные операции.