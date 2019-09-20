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Стрельба произошла в центре Лиона

Стрельба произошла в центре Лиона

 Действия США в Персидском заливе не принесут стабилизацию в регион

Действия США в Персидском заливе не принесут стабилизацию в регион
12:24   20 Сентября 2019
Весь мир

Действия США в Персидском заливе не принесут стабилизацию в регион

Действия США в Персидском заливе не принесут стабилизацию в регион

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что действия Белого дома по Персидскому заливу не принесут стабильность в регион. Речь об этом зашла на брифинге в пятницу, 20 сентября.

Дипломат подчеркнула, что все меры, которые принимаются на этот счет должны иметь под собой правовое обоснование и иметь главой целью улучшение и стабилизацию ситуации в регионе. Однако политика США и некоторых других стран к этому привести не может. 

«Никакой дополнительной стабильности или стабилизации ситуации не происходит, кроме дестабилизации. Вот и все», — добавила Захарова.

Напомним, ситуация в районе Персидского залива обострилась 19 июля, когда ВМС КСИР (часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах танкер Stena Impero, который шел под флагом Британии. Его сопроводили в порт Бендер-Аббас.

Тогда США заявили, что организуют международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.

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Автор: Виктория Разумовская
#захарова #политика #мид рф #персидский залив

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