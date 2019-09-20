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12:16   20 Сентября 2019
Россия

Алиханов оценил слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

Алиханов оценил слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил слова генерала США Джеффри Ли Харригана о прорыве ПВО. Алиханов прокомментировал его слова в интервью РБК.

По словам Алиханова, планы в отношении России были у тех людей, кто плохо учил историю. Но жизнь показывает, что нужно прочитать книги и учебники, чтобы узнать о том, как эти планы закончились для тех, кто их строил, напомнил губернатор Калининграда. Глава региона также отметил, что всегда есть исторический опыт, несмотря на план, каким бы он ни был хорошим. 

Ранее главнокомандующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган заявил, что Пентагон готовит план по прорыву калининградской системы ПВО, если Россия проявит агрессию.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #калининград #алиханов

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