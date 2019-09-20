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12:01   20 Сентября 2019
Россия

Мосгорсуд рассмотрит представление ГП на приговор Устинову 26 сентября

Мосгорсуд рассмотрит представление ГП на приговор Устинову 26 сентября

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты и представление Генпрокуратуры РФ на приговор актеру Павлу Устинову 26 сентября. Его осудили на 3,5 года за вывих плеча у росгвардейца на незаконном митинге в Москве. Об этом сообщает пресс-служба суда в пятницу, 20 сентября. 

Напомним, 16 сентября Тверской столичный суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к представителю власти во время несанкционированного митинга в Москве 3 августа. Суд не приобщил к делу видеоматериалы с задержанием Устинова, предоставленные стороной защиты.

В Гепрокуратуре приговор Павлу Устинову сочли «чрезмерно суровым». Ведомство попросило назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. 

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов оценил приговор Устинова, отметив, что ему стоит дать «максимум год условно». Он заявил, что «перевел» бы срок Устинова на Владислава Синицу, получившего пять лет колонии за пост в Twitter с призывом убивать детей силовиков.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #приговор #устинов

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